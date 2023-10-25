Синюков Исак Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти03.02.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.08.1922
Дочь: Романова Надежда Исаковна
Мать ребёнка: Синюкова Устинья Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синюкова Устинья Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синюкова Вера Исаковна
Мать ребёнка: Синюкова Устинья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.1970