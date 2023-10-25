Синюкова Устинья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синюкова Устинья Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

03.10.1970

Пол

Женский

Добавил:

РШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1922

Дочь: Романова Надежда Исаковна

Отец ребёнка: Синюков Исак Николаевич

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синюков Николай Исакович

Отец ребёнка: Синюков Исак Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синюкова Вера Исаковна

Отец ребёнка: Синюков Исак Николаевич

Осташков, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синюков Исак Николаевич

Смерть
03.10.1970
Осташков, Осташковский, Тверская область
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