Синюкова Устинья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти03.10.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.08.1922
Дочь: Романова Надежда Исаковна
Отец ребёнка: Синюков Исак Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Синюков Исак Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синюкова Вера Исаковна
Отец ребёнка: Синюков Исак Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.1970