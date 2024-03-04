Тормозин Владислав
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.2015
Дочь: Арефьева Виктория Михайловна
Мать ребёнка: Лобода Татьяна Евгеньевна
Рождение ребёнка
28.01.2021
Дочь: Тормозина Алиса Владиславовна
Мать ребёнка: Лобода Татьяна Евгеньевна