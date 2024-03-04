Тормозин Владислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тормозин Владислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.?

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобода Татьяна Евгеньевна

Рождение ребёнка
15.01.2015

Дочь: Арефьева Виктория Михайловна

Мать ребёнка: Лобода Татьяна Евгеньевна

Рождение ребёнка
28.01.2021

Дочь: Тормозина Алиса Владиславовна

Мать ребёнка: Лобода Татьяна Евгеньевна

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