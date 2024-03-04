Лобода Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобода Татьяна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1994

Отец: Лобода Евгений Николаевич

Мать: Береснева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тормозин Владислав

Рождение ребёнка
15.01.2015

Дочь: Арефьева Виктория Михайловна

Отец ребёнка: Тормозин Владислав

Рождение ребёнка
28.01.2021

Дочь: Тормозина Алиса Владиславовна

Отец ребёнка: Тормозин Владислав

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