Лобода Татьяна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1994
Отец: Лобода Евгений Николаевич
Мать: Береснева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тормозин Владислав
Рождение ребёнка
15.01.2015
Дочь: Арефьева Виктория Михайловна
Отец ребёнка: Тормозин Владислав
Рождение ребёнка
28.01.2021
Дочь: Тормозина Алиса Владиславовна
Отец ребёнка: Тормозин Владислав