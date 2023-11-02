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Шелпакова Виктория Александровна
Шелпакова Виктория Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.02.1984
Пол
Женский
Отец
Шелпаков Александр Кузьмич
53 г.р.
Мать
Шелпакова Валентина Львовна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1984
Отец:
Шелпаков Александр Кузьмич
Мать:
Шелпакова Валентина Львовна
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