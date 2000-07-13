Шелпаков Александр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.53
Дата смерти13.07.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1984
Дочь: Шелпакова Виктория Александровна
Мать ребёнка: Шелпакова Валентина Львовна
Рождение ребёнка
02.02.1984
Дочь: Шелпакова Виктория Александровна
Рождение ребёнка
02.02.1984
Дочь: Шелпакова Виктория Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелпаков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Шелпакова Валентина Львовна
Смерть
13.07.2000