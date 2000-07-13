Шелпаков Александр Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелпаков Александр Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.53

Дата смерти

13.07.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.53

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1984

Дочь: Шелпакова Виктория Александровна

Мать ребёнка: Шелпакова Валентина Львовна

Рождение ребёнка
02.02.1984

Дочь: Шелпакова Виктория Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1984

Дочь: Шелпакова Виктория Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелпаков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Шелпакова Валентина Львовна

Смерть
13.07.2000
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