Мелехина Галина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелехина Галина Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мелехин Владимир Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелехин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Мелехин Владимир Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелехин Владимир Борисович

Смерть
Неизвестно
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