Можейко Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти07.02.1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Можейко Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Можейко Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Можейко Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Можейко Марья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Володько Анастасия Павлова
Мать ребёнка: Можейко Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Можейко Марья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Корбут (Можейко) Василиса (Васса) Павлова
Мать ребёнка: Можейко Марья Иванова
Сухая Миля
Рождение ребёнка
09.02.1863
Мать ребёнка: Можейко Марья Иванова
Рождение ребёнка
27.09.1865
Дочь: (Можейко) Евфимия Павлова
Мать ребёнка: Можейко Марья Иванова
Рождение ребёнка
11.03.1872
Мать ребёнка: Можейко Марья Иванова
Смерть
07.02.1885