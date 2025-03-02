Можейко Павел Михайлович 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Можейко Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

07.02.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Можейко Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Можейко Андрей Павлов

Мать ребёнка: Можейко Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Можейко Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Можейко Марья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Володько Анастасия Павлова

Мать ребёнка: Можейко Марья Иванова

Махновичи, Солигорский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мажейко Иван Павлович

Мать ребёнка: Можейко Марья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Корбут (Можейко) Василиса (Васса) Павлова

Мать ребёнка: Можейко Марья Иванова

Сухая Миля
Рождение ребёнка
09.02.1863

Сын: Можейко Никифор Павлов

Мать ребёнка: Можейко Марья Иванова

Махновичи, Солигорский район, Минская область
Рождение ребёнка
27.09.1865

Дочь: (Можейко) Евфимия Павлова

Мать ребёнка: Можейко Марья Иванова

Махновичи, Солигорский район, Минская область
Рождение ребёнка
11.03.1872

Сын: Можейко Стэфан Павлович

Мать ребёнка: Можейко Марья Иванова

Смерть
07.02.1885

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