(Крылова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Путешествие
1964
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Неизвестно
Отец ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно