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(Крылова) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крылов Николай Степанович

Мать: Крылова Александра Николаевна

Путешествие
1964
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Неизвестно

Отец ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Неизвестно

Отец ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Неизвестно

Смерть
Неизвестно