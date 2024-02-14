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Мирасов Мидхат

Место рождения

М .Аллагуват,стерлитамакск.р-н

Дата рождения

1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Мирасов Ахат

Мать: Мирасова (Файзуллина) Адиба

Рождение ребёнка
30.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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