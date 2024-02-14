Мирасов Мидхат
Место рожденияМ .Аллагуват,стерлитамакск.р-н
Дата рождения1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Мирасов Ахат
Рождение ребёнка
30.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно