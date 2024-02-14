Мирасов Ахат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1952
Сын: Мирасов Мидхат
Мать ребёнка: Мирасова (Файзуллина) Адиба
Рождение ребёнка
1955
Сын: Мирасов Рафкат
Мать ребёнка: Мирасова (Файзуллина) Адиба
Рождение ребёнка
1960
Смерть
Неизвестно