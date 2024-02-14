Мирасов Ахат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирасов Ахат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
1955 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Мирасов Гизатулла Гибатуллович

Мать: (Искандарова) Фагиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирасова (Файзуллина) Адиба

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирасова (Файзуллина) Адиба

Рождение ребёнка
1952

Сын: Мирасов Мидхат

Мать ребёнка: Мирасова (Файзуллина) Адиба

Рождение ребёнка
1955

Сын: Мирасов Рафкат

Мать ребёнка: Мирасова (Файзуллина) Адиба

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирасова (Файзуллина) Адиба

Смерть
Неизвестно

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