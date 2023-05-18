(Czupil) Euphrosinea (Efrosinea)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1798 и 1805
Дата смерти09.10.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1798 и 1805
Отец: Czupil (czopil) Sava (Sawa)
Мать: Anna
Бракосочетание
06.02.1825
Муж: Krawcow Stanislaus
дом 15
Рождение ребёнка
1827
Сын: Krawcow Gregorius
Отец ребёнка: Krawcow Stanislaus
Рождение ребёнка
17.07.1835
Дочь: Катерина Станиславовна
Отец ребёнка: Krawcow Stanislaus
дом 15
Рождение ребёнка
?.03.1845
Дочь: Anastasia
Отец ребёнка: Krawcow Stanislaus
Смерть
09.10.1853