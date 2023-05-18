(Czupil) Euphrosinea (Efrosinea) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Czupil) Euphrosinea (Efrosinea)

(Czupil) Euphrosinea (Efrosinea)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1798 и 1805

Дата смерти

09.10.1853

Пол

Женский

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Муж

Между 1782 и 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1798 и 1805

Отец: Czupil (czopil) Sava (Sawa)

Мать: Anna

Бракосочетание
06.02.1825

Муж: Krawcow Stanislaus

Великая Сушица, Львівська область
дом 15
Рождение ребёнка
1827

Сын: Krawcow Gregorius

Отец ребёнка: Krawcow Stanislaus

Рождение ребёнка
17.07.1835

Дочь: Катерина Станиславовна

Отец ребёнка: Krawcow Stanislaus

Великая Сушица, Львівська область
дом 15
Рождение ребёнка
?.03.1845

Дочь: Anastasia

Отец ребёнка: Krawcow Stanislaus

Смерть
09.10.1853
Великая Сушица, Львівська область