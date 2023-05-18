(Krysowa) Anna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти20.06.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1798 и 1805
Дочь: Euphrosinea (Efrosinea)
Отец ребёнка: Czupil (czopil) Sava (Sawa)
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Xenia
Отец ребёнка: Czupil (czopil) Sava (Sawa)
Смерть
20.06.1834
Великая Сушица, Львівська область