(Krysowa) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Krysowa) Anna

(Krysowa) Anna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

20.06.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1798 и 1805 г.р.
1810 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1798 и 1805

Дочь: Euphrosinea (Efrosinea)

Отец ребёнка: Czupil (czopil) Sava (Sawa)

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Xenia

Отец ребёнка: Czupil (czopil) Sava (Sawa)

Смерть
20.06.1834
Великая Сушица, Львівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close