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Половодов Фефил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Половодов Федор Матвеевич

Мать: Половодова Саломея Федоровна

Место жительства
С 1733
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 73 оборот
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Половодов Емельян Фефилович

Мать ребёнка: Половодова Федосья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 73 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Половодов Филип Фефилович

Мать ребёнка: Половодова Федосья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 73 оборот
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Грехова Марфа Фефиловна

Мать ребёнка: Половодова Федосья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Вычислено
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Половодов Терентий Фефилович

Мать ребёнка: Половодова Федосья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 79 лист
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Половодов Михайло Фефилович

Мать ребёнка: Половодова Федосья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 73 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половодова Федосья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 73 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 73 оборот
Смерть
Неизвестно