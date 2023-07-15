Половодов Фефил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Место жительства
С 1733
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 73 оборот
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Половодов Емельян Фефилович
Мать ребёнка: Половодова Федосья Григорьевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 73 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Половодов Филип Фефилович
Мать ребёнка: Половодова Федосья Григорьевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 73 оборот
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Грехова Марфа Фефиловна
Мать ребёнка: Половодова Федосья Григорьевна
Вычислено
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Половодов Терентий Фефилович
Мать ребёнка: Половодова Федосья Григорьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 79 лист
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Половодов Михайло Фефилович
Мать ребёнка: Половодова Федосья Григорьевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 73 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 73 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 73 оборот
Смерть
Неизвестно