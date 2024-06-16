БатШева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ааронов Шумель ט"ז באדר
Мать: Яффа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ципора
Отец ребёнка: Ниязов Элияу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иланит
Отец ребёнка: Ниязов Элияу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абигейль
Отец ребёнка: Ниязов Элияу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Йеуда
Отец ребёнка: Ниязов Элияу
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ниязов Элияу