БатШева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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БатШева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ааронов Шумель ט"ז באדר

Мать: Яффа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ципора

Отец ребёнка: Ниязов Элияу

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иланит

Отец ребёнка: Ниязов Элияу

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абигейль

Отец ребёнка: Ниязов Элияу

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Йеуда

Отец ребёнка: Ниязов Элияу

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ниязов Элияу

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