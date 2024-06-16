Яффа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яффа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1931

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ааронов Шумель ט"ז באדר

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниэль

Отец ребёнка: Ааронов Шумель ט"ז באדר

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пинхас

Отец ребёнка: Ааронов Шумель ט"ז באדר

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: БатШева

Отец ребёнка: Ааронов Шумель ט"ז באדר

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргалит

Отец ребёнка: Ааронов Шумель ט"ז באדר

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