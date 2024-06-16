Яффа
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даниэль
Отец ребёнка: Ааронов Шумель ט"ז באדר
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пинхас
Отец ребёнка: Ааронов Шумель ט"ז באדר
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: БатШева
Отец ребёнка: Ааронов Шумель ט"ז באדר
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргалит
Отец ребёнка: Ааронов Шумель ט"ז באדר