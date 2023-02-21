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Terman Sam

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Место рождения

Mogilev, Belarus, Russia

Дата рождения

18.06.1879

Дата смерти

07.12.1943

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

1911 г.р.
1912 г.р.

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1879

Отец: Терман Иосиф

Мать: Терман Хана

Mogilev, Belarus, Russia
Рождение ребёнка
21.07.1911

Сын: Terman Isaiah "Shyke"

Мать ребёнка: Terman Anna

Рождение ребёнка
15.11.1912

Сын: Terman Ben

Мать ребёнка: Terman Anna

Cleveland, Ohio
Работа или профессия
Неизвестно
Carpenter
Смерть
07.12.1943
Похороны
08.12.1943
Warrensville Cem.
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