Terman Sam
Место рожденияMogilev, Belarus, Russia
Дата рождения18.06.1879
Дата смерти07.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1879
Отец: Терман Иосиф
Мать: Терман Хана
Mogilev, Belarus, Russia
Рождение ребёнка
21.07.1911
Мать ребёнка: Terman Anna
Рождение ребёнка
15.11.1912
Сын: Terman Ben
Мать ребёнка: Terman Anna
Cleveland, Ohio
Работа или профессия
Неизвестно
Carpenter
Смерть
07.12.1943
Похороны
08.12.1943
Warrensville Cem.