Заяц Ефимия Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заяц Ефимия Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заяц Герасим Андреевич

Отец ребёнка: Заяц Андрей Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заяц Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Заяц Андрей Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заяц Павел Андреевич

Отец ребёнка: Заяц Андрей Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заяц Анна Андреевна

Отец ребёнка: Заяц Андрей Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заяц Захарий Андреевич

Отец ребёнка: Заяц Андрей Иосифович

Смерть
Неизвестно
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