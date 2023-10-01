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Заяц Андрей Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заяц Герасим Андреевич

Мать ребёнка: Заяц Ефимия Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заяц Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Заяц Ефимия Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заяц Павел Андреевич

Мать ребёнка: Заяц Ефимия Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заяц Анна Андреевна

Мать ребёнка: Заяц Ефимия Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заяц Захарий Андреевич

Мать ребёнка: Заяц Ефимия Наумовна

Смерть
Неизвестно

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