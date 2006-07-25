(Марьина) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1929
Дата смерти25.07.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
25.07.2006