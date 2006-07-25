(Марьина) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Марьина) Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1929

Дата смерти

25.07.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марьин Аркадий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марьин Аркадий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марьин Аркадий Александрович

Смерть
25.07.2006
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