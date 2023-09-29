Марьин Аркадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1926
Дата смерти17.07.1973
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1926
Отец: Марьин Александр Лаврентьевич
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
06.05.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
17.07.1973