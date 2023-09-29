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Марьин Аркадий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1926

Дата смерти

17.07.1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1926

Отец: Марьин Александр Лаврентьевич

Мать: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
06.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда Михайловна

Смерть
17.07.1973
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