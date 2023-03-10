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Пелагея Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Аграфена

Отец ребёнка: Синьковский (торопов Или Топоров) Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Зверева Матрена

Отец ребёнка: Синьковский (торопов Или Топоров) Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Петропавловская Параскева

Отец ребёнка: Синьковский (торопов Или Топоров) Федор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синьковский (торопов Или Топоров) Федор Николаевич

Смерть
Неизвестно
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