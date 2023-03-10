Пелагея Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Аграфена
Отец ребёнка: Синьковский (торопов Или Топоров) Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Зверева Матрена
Отец ребёнка: Синьковский (торопов Или Топоров) Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Петропавловская Параскева
Отец ребёнка: Синьковский (торопов Или Топоров) Федор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно