Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1847 ст.

Сын: Василий Максимович

Отец ребёнка: Максим Яковлевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: не указан

Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Яковлевич

Смерть
Неизвестно