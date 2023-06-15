Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1847 ст.
Сын: Василий Максимович
Отец ребёнка: Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: не указан
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Яковлевич
Смерть
Неизвестно