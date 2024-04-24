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Климова Анна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1898 ст.

Дочь: (Климова) Марфа Александровна

Отец ребёнка: Климов Александр Яковлевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.

Дочь: (Климова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Климов Александр Яковлевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.

Дочь: (Климова) Матрона Александровна

Отец ребёнка: Климов Александр Яковлевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1910 ст.

Сын: Климов Иван Александрович

Отец ребёнка: Климов Александр Яковлевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914 ст.

Сын: Климов Константин Александрович

Отец ребёнка: Климов Александр Яковлевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1917 ст.

Сын: Климов Терентий Александрович

Отец ребёнка: Климов Александр Яковлевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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