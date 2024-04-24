Климова Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.
Дочь: (Климова) Марфа Александровна
Отец ребёнка: Климов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.
Дочь: (Климова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Климов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.
Дочь: (Климова) Матрона Александровна
Отец ребёнка: Климов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1910 ст.
Сын: Климов Иван Александрович
Отец ребёнка: Климов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1914 ст.
Сын: Климов Константин Александрович
Отец ребёнка: Климов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1917 ст.
Сын: Климов Терентий Александрович
Отец ребёнка: Климов Александр Яковлевич
Смерть
Неизвестно