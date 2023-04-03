Шабурдин Иосиф Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семен Козьмин
Мать: ????? Ирина Васильева
Рождение ребёнка
08.10.1917
Мать ребёнка: Шабурдина Марина Иванова
Рождение ребёнка
18.10.1918
Дочь: Елизавета Иосифова
Мать ребёнка: Шабурдина Марина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шабурдина Марина Иванова
Смерть
Неизвестно