Шабурдин Иосиф Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабурдин Иосиф Семенов

Шабурдин Иосиф Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен Козьмин

Мать: ????? Ирина Васильева

Рождение ребёнка
08.10.1917

Сын: Шабурдин Яков Иосифов

Мать ребёнка: Шабурдина Марина Иванова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.10.1918

Дочь: Елизавета Иосифова

Мать ребёнка: Шабурдина Марина Иванова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабурдина Марина Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close