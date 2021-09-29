Колюжная (Эдельштейн) Мэри Иошуевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колюжная (Эдельштейн) Мэри Иошуевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.02.1934

Дата смерти

29.09.2021

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1934

Отец: Эдельштейн Иошуа Алтерович

Мать: Аксенцова Раса Менделевна (Михайловна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колюжный Константин Овшеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
служащая
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колюжный Константин Овшеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
29.09.2021
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: от короновируса

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