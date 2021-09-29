Колюжная (Эдельштейн) Мэри Иошуевна
Место рождения
Дата рождения05.02.1934
Дата смерти29.09.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
служащая
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колюжный Константин Овшеевич
Смерть
29.09.2021
Причина смерти: от короновируса