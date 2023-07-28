Ловчиков Леонтий Иванович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти06.10.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Ловчиков Иван Стефанович
Мать: Ловчикова Евдокия
Бракосочетание
13.01.1847
Городище, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.05.1850
Дочь: Елена Леонтиева
Мать ребёнка: Ловчикова Дарья Аврамовна
Рождение ребёнка
09.04.1854
Дочь: Мария Леонтиевна
Мать ребёнка: Ловчикова Дарья Аврамовна
Рождение ребёнка
08.10.1855
Дочь: Афанасия Леонтьевна
Мать ребёнка: Ловчикова Дарья Аврамовна
Рождение ребёнка
15.09.1857
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Ловчикова Дарья Аврамовна
Рождение ребёнка
16.06.1859
Сын: Ловчиков Евсевий Леонтьевич
Мать ребёнка: Ловчикова Дарья Аврамовна
Рождение ребёнка
14.04.1861
Сын: Ловчиков Семён Леонтиевич
Мать ребёнка: Ловчикова Дарья Аврамовна
Рождение ребёнка
01.10.1863
Сын: Ловчиков Сергей Леонтиевич
Мать ребёнка: Ловчикова Дарья Аврамовна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Ловчиков Арефий Леонтиевич
Мать ребёнка: Ловчикова Дарья Аврамовна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Ловчикова Дарья Аврамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ловчикова Дарья Аврамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ловчикова Дарья Аврамовна
Смерть
06.10.1901
Похороны
Неизвестно