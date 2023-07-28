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Ловчиков Леонтий Иванович

Место рождения

Горяиново, Касторенский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

06.10.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Ловчиков Иван Стефанович

Мать: Ловчикова Евдокия

Горяиново, Касторенский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
13.01.1847

Жена: Ловчикова Дарья Аврамовна

Городище, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.05.1850

Дочь: Елена Леонтиева

Мать ребёнка: Ловчикова Дарья Аврамовна

Рождение ребёнка
09.04.1854

Дочь: Мария Леонтиевна

Мать ребёнка: Ловчикова Дарья Аврамовна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.10.1855

Дочь: Афанасия Леонтьевна

Мать ребёнка: Ловчикова Дарья Аврамовна

Рождение ребёнка
15.09.1857

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Ловчикова Дарья Аврамовна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.06.1859

Сын: Ловчиков Евсевий Леонтьевич

Мать ребёнка: Ловчикова Дарья Аврамовна

Рождение ребёнка
14.04.1861

Сын: Ловчиков Семён Леонтиевич

Мать ребёнка: Ловчикова Дарья Аврамовна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.10.1863

Сын: Ловчиков Сергей Леонтиевич

Мать ребёнка: Ловчикова Дарья Аврамовна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Ловчиков Арефий Леонтиевич

Мать ребёнка: Ловчикова Дарья Аврамовна

Берлин, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Ловчиков Пётр Леонтиевич

Мать ребёнка: Ловчикова Дарья Аврамовна

Берлин, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ловчиков Иван Леонтиевич

Мать ребёнка: Ловчикова Дарья Аврамовна

Берлин, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ловчиков Яков Леонтиевич

Мать ребёнка: Ловчикова Дарья Аврамовна

Берлин, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Смерть
06.10.1901
Берлин, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Берлин, Троицкий муниципальный район, Челябинская область