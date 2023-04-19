Harjakas Aleksander
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1905
Дата смерти16.12.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1933
Сын: Harjakas Harry
Мать ребёнка: Harjakas Helmi
Рождение ребёнка
19.03.1940
Дочь: Harjakas Milvi
Мать ребёнка: Harjakas Helmi
Рождение ребёнка
11.05.1943
Сын: Harjakas Mati
Мать ребёнка: Harjakas Helmi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Tolli ?
Мать ребёнка: Harjakas Helmi
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Harjakas Helmi
Смерть
16.12.1974