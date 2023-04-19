Harjakas Aleksander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Harjakas Aleksander

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1905

Дата смерти

16.12.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1933

Сын: Harjakas Harry

Мать ребёнка: Harjakas Helmi

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
19.03.1940

Дочь: Harjakas Milvi

Мать ребёнка: Harjakas Helmi

Рождение ребёнка
11.05.1943

Сын: Harjakas Mati

Мать ребёнка: Harjakas Helmi

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Tolli ?

Мать ребёнка: Harjakas Helmi

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Harjakas Helmi

Смерть
16.12.1974
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
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