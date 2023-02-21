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Брянцев Владимир Михайлович
Брянцев Владимир Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.11.1990
Пол
Мужской
Отец
Брянцев Михаил Николаевич
Мать
Брянцева (Кудряшова) Елизавета Борисовна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1990
Отец:
Брянцев Михаил Николаевич
Мать:
Брянцева Елизавета Борисовна
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