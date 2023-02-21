Брянцев Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брянцев Николай
Мать: Брянцева Анна
Бракосочетание
14.10.1989
Рождение ребёнка
01.11.1990
Сын: Брянцев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Брянцева Елизавета Борисовна
Рождение ребёнка
07.10.1992
Дочь: Брянцева Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Брянцева Елизавета Борисовна
Рождение ребёнка
20.04.1994
Сын: Брянцев Виталий Михайлович
Мать ребёнка: Брянцева Елизавета Борисовна
Рождение ребёнка
29.08.1996
Дочь: Брянцева Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Брянцева Елизавета Борисовна
Волгоград
Рождение ребёнка
25.05.1998
Дочь: Брянцева Анита Михайловна
Мать ребёнка: Брянцева Елизавета Борисовна
Рождение ребёнка
03.06.2003
Сын: Брянцев Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Брянцева Елизавета Борисовна
Волгоград
Рождение ребёнка
27.03.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брянцева Елизавета Борисовна
Волгоград