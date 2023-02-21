Брянцев Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянцев Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брянцев Николай

Мать: Брянцева Анна

Бракосочетание
14.10.1989

Жена: Брянцева Елизавета Борисовна

Рождение ребёнка
01.11.1990

Сын: Брянцев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Брянцева Елизавета Борисовна

Рождение ребёнка
07.10.1992

Дочь: Брянцева Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Брянцева Елизавета Борисовна

Рождение ребёнка
20.04.1994

Сын: Брянцев Виталий Михайлович

Мать ребёнка: Брянцева Елизавета Борисовна

Рождение ребёнка
29.08.1996

Дочь: Брянцева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Брянцева Елизавета Борисовна

Волгоград
Рождение ребёнка
25.05.1998

Дочь: Брянцева Анита Михайловна

Мать ребёнка: Брянцева Елизавета Борисовна

Рождение ребёнка
03.06.2003

Сын: Брянцев Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Брянцева Елизавета Борисовна

Волгоград
Рождение ребёнка
27.03.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брянцева Елизавета Борисовна

Волгоград
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