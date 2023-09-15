Федор Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиМежду 1787 и 1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Василий Федорович
Мать ребёнка: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Смерть
Между 1787 и 1825