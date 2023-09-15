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Федор Федорович

Место рождения

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

Между 1787 и 1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1728 г.р.

Дети

Около 1756 г.р.
Около 1769 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Прасковья

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Василий Федорович

Мать ребёнка: Прасковья

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Смерть
Между 1787 и 1825
Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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