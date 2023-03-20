Маслова (Филиппова) Ирина Флорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Филиппова) Ирина Флорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.09.1902

Муж: Маслов Исидор Силин

Рождение ребёнка
27.04.1903

Дочь: Клавдия Исидорова

Отец ребёнка: Маслов Исидор Силин

Гора, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Маслов Пантелеймон Исидорович

Отец ребёнка: Маслов Исидор Силин

Рождение ребёнка
12.04.1908

Сын: Маслов Георгий Исидорович

Отец ребёнка: Маслов Исидор Силин

Гора, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.08.1911

Дочь: Наталья Исидорова

Отец ребёнка: Маслов Исидор Силин

Гора, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.02.1913

Сын: Маслов Федор Исидоров

Отец ребёнка: Маслов Исидор Силин

Гора, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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