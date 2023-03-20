Маслова (Филиппова) Ирина Флорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.09.1902
Муж: Маслов Исидор Силин
Рождение ребёнка
27.04.1903
Дочь: Клавдия Исидорова
Отец ребёнка: Маслов Исидор Силин
Рождение ребёнка
1904
Сын: Маслов Пантелеймон Исидорович
Отец ребёнка: Маслов Исидор Силин
Рождение ребёнка
12.04.1908
Сын: Маслов Георгий Исидорович
Отец ребёнка: Маслов Исидор Силин
Рождение ребёнка
24.08.1911
Дочь: Наталья Исидорова
Отец ребёнка: Маслов Исидор Силин
Рождение ребёнка
06.02.1913
Отец ребёнка: Маслов Исидор Силин
Смерть
Неизвестно