Лертчер Эммануил Эммануилович 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лертчер Эммануил Эммануилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

03.08.1891 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Лерчер Фридрих Эммануилович

Мать ребёнка: Лертчер (Карлин) Катерина

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
03.08.1891 ст.
Плоское, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
"Швейцарскій подданный кантона Бернъ проживающій въ селѣ Плоскомъ Мануилъ Еммануиловъ Лерчеръ 72 лет, от апоплексии, на приходскомъ кладбищѣ" ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №496, опись №10, дело... Показать все

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