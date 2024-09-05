Лертчер Эммануил Эммануилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти03.08.1891 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Лерчер Фридрих Эммануилович
Мать ребёнка: Лертчер (Карлин) Катерина
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
03.08.1891 ст.
Плоское, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
"Швейцарскій подданный кантона Бернъ проживающій въ селѣ Плоскомъ Мануилъ Еммануиловъ Лерчеръ 72 лет, от апоплексии, на приходскомъ кладбищѣ" ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №496, опись №10, дело... Показать все