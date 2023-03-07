Чиркова (Баранова) Анна Мартелова
Место рождениядер. Средовинская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиПосле 1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Средовинская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Фекла Евдокимова
Отец ребёнка: Чирков Евдоким Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Пелагея Евдокимова
Отец ребёнка: Чирков Евдоким Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Чирков Евдоким Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Чирков Евдоким Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Чирков Евдоким Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1766