Чиркова (Баранова) Анна Мартелова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Баранова) Анна Мартелова

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Место рождения

дер. Средовинская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Средовинская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Фекла Евдокимова

Отец ребёнка: Чирков Евдоким Яковлев

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Пелагея Евдокимова

Отец ребёнка: Чирков Евдоким Яковлев

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Чирков Аника Евдокимов

Отец ребёнка: Чирков Евдоким Яковлев

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Чирков Захар Евдокимов

Отец ребёнка: Чирков Евдоким Яковлев

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Чирков Савва Евдокимов

Отец ребёнка: Чирков Евдоким Яковлев

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Евдоким Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1766
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