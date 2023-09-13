Можаев Иона Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1860
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Можаев Павел Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Можаева Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Можаева Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Можаева Мелания Ионовна
Мать ребёнка: Можаева Ирина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Можаева Ирина Андреевна
Смерть
1860