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Можаев Иона Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1860

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Можаев Павел Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Можаев Евтихий Ионович

Мать ребёнка: Можаева Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Можаев Георгий Ионович

Мать ребёнка: Можаева Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Можаева Мелания Ионовна

Мать ребёнка: Можаева Ирина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Можаева Ирина Андреевна

Смерть
1860
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