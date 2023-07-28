Латышева (Чупятова) Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Чупятова) Ксения Иванова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

04.04.1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
18.03.1783

Дочь: Дарья Самсонова

Отец ребёнка: Латышев Самсон Нефедов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышев Самсон Нефедов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
04.04.1790
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: чахоткою