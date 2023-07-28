Латышева (Чупятова) Ксения Иванова
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти04.04.1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1783
Дочь: Дарья Самсонова
Отец ребёнка: Латышев Самсон Нефедов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.04.1790
Причина смерти: чахоткою