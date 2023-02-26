Мария (Марина) Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария (Марина) Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1793

Дочь: Никитина

Отец ребёнка: Никита Кодратов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1796

Сын: Иван Никитин

Отец ребёнка: Никита Кодратов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.05.1799

Дочь: Марфа Никитина

Отец ребёнка: Никита Кодратов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1802

Сын: Григорий Никитин

Отец ребёнка: Никита Кодратов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1803

Дочь: Матрона Никитина

Отец ребёнка: Никита Кодратов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Кодратов

Смерть
Неизвестно
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