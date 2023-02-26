Мария (Марина) Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1793
Дочь: Никитина
Отец ребёнка: Никита Кодратов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1796
Сын: Иван Никитин
Отец ребёнка: Никита Кодратов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.05.1799
Дочь: Марфа Никитина
Отец ребёнка: Никита Кодратов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1802
Сын: Григорий Никитин
Отец ребёнка: Никита Кодратов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1803
Дочь: Матрона Никитина
Отец ребёнка: Никита Кодратов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Кодратов
Смерть
Неизвестно