Вильданов Давли Вильданович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти12.05.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
21.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаехова Нагимябану Шаеховна
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.1970