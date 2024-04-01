Вильданов Давли Вильданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильданов Давли Вильданович

Место рождения

Старый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1911

Дата смерти

12.05.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаехова Нагимябану Шаеховна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаехова Нагимябану Шаеховна

Смерть
12.05.1970
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