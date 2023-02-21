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Егор Павлов
Егор Павлов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1808
Дата смерти
1812
Пол
Мужской
Отец
Павел Данилов
1771 г.р.
Мать
Устинья Иванова(Максимова)
1771 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец:
Павел Данилов
Мать:
Устинья Иванова(Максимова)
Смерть
1812
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