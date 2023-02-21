Егор Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Отец

1771 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Павел Данилов

Мать: Устинья Иванова(Максимова)

Смерть
1812
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