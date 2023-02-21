Устинья Иванова(Максимова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Егор Павлов
Отец ребёнка: Павел Данилов
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Дарья Павлова
Отец ребёнка: Павел Данилов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Макар Павлов
Отец ребёнка: Павел Данилов
Рождение ребёнка
1820
Сын: Прокофий Павлов
Отец ребёнка: Павел Данилов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Андрей Павлов
Отец ребёнка: Павел Данилов
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно