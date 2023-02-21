Устинья Иванова(Максимова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Иванова(Максимова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Егор Павлов

Отец ребёнка: Павел Данилов

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Дарья Павлова

Отец ребёнка: Павел Данилов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Макар Павлов

Отец ребёнка: Павел Данилов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Прокофий Павлов

Отец ребёнка: Павел Данилов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Андрей Павлов

Отец ребёнка: Павел Данилов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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