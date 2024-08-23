Быкадоров Андрей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быкадоров Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкадорова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Быкадорова Мария Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1907 ст.
Мать ребёнка: Быкадорова Мария Трифоновна
Чумаковский, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
80303_2_1410\ 50 об.-51
Смерть
Неизвестно