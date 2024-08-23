Быкадоров Андрей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыкадоров Андрей Ефимович

Быкадоров Андрей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быкадоров Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкадорова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Быкадорова Мария Трифоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкадорова Мария Трифоновна

Рождение ребёнка
10.06.1907 ст.

Сын: Быкадоров Петр Андреевич

Мать ребёнка: Быкадорова Мария Трифоновна

Чумаковский, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
80303_2_1410\ 50 об.-51
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.