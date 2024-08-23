Быкадорова Мария Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкадорова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Быкадоров Андрей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1907 ст.
Отец ребёнка: Быкадоров Андрей Ефимович
Чумаковский, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
80303_2_1410\ 50 об.-51
Смерть
Неизвестно