Быкадорова Мария Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкадорова Мария Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкадорова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Быкадоров Андрей Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быкадоров Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
10.06.1907 ст.

Сын: Быкадоров Петр Андреевич

Отец ребёнка: Быкадоров Андрей Ефимович

Чумаковский, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
80303_2_1410\ 50 об.-51
Смерть
Неизвестно

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