Шайдурова София Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдурова София Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Шайдурова Матрена Никитична

Отец ребёнка: Шайдуров Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
1743

Сын: Шайдуров Иван Никитич

Отец ребёнка: Шайдуров Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Шайдурова Марья Никитична

Отец ребёнка: Шайдуров Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
1748

Сын: Шайдуров Василий Никитич

Отец ребёнка: Шайдуров Никита Григорьевич

427922 Boyarka, Udmurt Republic Russia
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Шайдурова Ирина Никитична

Отец ребёнка: Шайдуров Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Шайдурова Авдотья Никитична

Отец ребёнка: Шайдуров Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Шайдурова Алена Никитична

Отец ребёнка: Шайдуров Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Шайдурова Палагея Никитична

Отец ребёнка: Шайдуров Никита Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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