Шайдурова София Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Шайдурова Матрена Никитична
Отец ребёнка: Шайдуров Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Шайдуров Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Шайдурова Марья Никитична
Отец ребёнка: Шайдуров Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Шайдуров Никита Григорьевич
427922 Boyarka, Udmurt Republic Russia
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Шайдурова Ирина Никитична
Отец ребёнка: Шайдуров Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Шайдурова Авдотья Никитична
Отец ребёнка: Шайдуров Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Шайдурова Алена Никитична
Отец ребёнка: Шайдуров Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Шайдурова Палагея Никитична
Отец ребёнка: Шайдуров Никита Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно