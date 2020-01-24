(Пачулина) Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пачулина) Вера Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1937

Дата смерти

24.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1937

Отец: Дементьев Яков Федорович

Мать: Ефросинья Леонтьевна

Рождение ребёнка
11.07.1957

Сын: Пачулин Александр Викторович

Отец ребёнка: Пачулин Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
07.08.1964

Сын: Пачулин Владимир Викторович

Отец ребёнка: Пачулин Виктор Васильевич

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: Пачулин Виктор Васильевич

Смерть
24.01.2020
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