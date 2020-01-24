(Пачулина) Вера Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1937
Дата смерти24.01.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1937
Отец: Дементьев Яков Федорович
Мать: Ефросинья Леонтьевна
Рождение ребёнка
11.07.1957
Сын: Пачулин Александр Викторович
Отец ребёнка: Пачулин Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
07.08.1964
Сын: Пачулин Владимир Викторович
Отец ребёнка: Пачулин Виктор Васильевич
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Смерть
24.01.2020