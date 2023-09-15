Агрипина Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1881
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Константинов
Рождение ребёнка
15.07.1883
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Константинов
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Александра Фёдорова
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Константинов
Рождение ребёнка
14.10.1886
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Константинов
Рождение ребёнка
26.11.1887
Сын: Коновалов Феодор Фёдорович
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Константинов
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Коновалов Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Константинов
Рождение ребёнка
1900
Сын: Коновалов Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Константинов
Рождение ребёнка
14.07.1904
Дочь: Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Константинов
Наясей, Ульяновская, Russia
Смерть
Неизвестно
RUSSIA