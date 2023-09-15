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Агрипина Васильева

Место рождения

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Василий

Мать: не указана

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.12.1881

Сын: Коновалов Петр Фёдоров

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Константинов

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.07.1883

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Константинов

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Александра Фёдорова

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Константинов

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1886

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Константинов

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1887

Сын: Коновалов Феодор Фёдорович

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Константинов

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Коновалов Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Константинов

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Коновалов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Константинов

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1904

Дочь: Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Константинов

Наясей, Ульяновская, Russia
Смерть
Неизвестно
RUSSIA
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