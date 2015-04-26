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Смирнова Анастасия Павловна
Смирнова Анастасия Павловна
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Место рождения
Усть-Илимск
, город Усть-Илимск, Иркутская область
Дата рождения
26.04.2015
Пол
Женский
Отец
Смирнов Павел Владимирович
1989 г.р.
Мать
Смирнова (Шумилова) Татьяна Владимировна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.2015
Отец:
Смирнов Павел Владимирович
Мать:
Смирнова Татьяна Владимировна
Усть-Илимск
, город Усть-Илимск, Иркутская область
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