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Смирнова Анастасия Павловна

Место рождения

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область

Дата рождения

26.04.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.2015

Отец: Смирнов Павел Владимирович

Мать: Смирнова Татьяна Владимировна

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область