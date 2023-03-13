Баловневъ Антоний
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баловневъ Федоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1888
Дочь: Кашева Анастасия
Мать ребёнка: Баловнева Федосья Анисимова
Рождение ребёнка
25.09.1890
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Баловнева Федосья Анисимова
Рождение ребёнка
05.11.1894
Сын: Баловневъ Иванъ
Мать ребёнка: Баловнева Федосья Анисимова
Рождение ребёнка
18.12.1895
Дочь: Евгенья
Мать ребёнка: Баловнева Федосья Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно