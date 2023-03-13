Баловневъ Антоний — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баловневъ Антоний

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баловневъ Федоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1888

Дочь: Кашева Анастасия

Мать ребёнка: Баловнева Федосья Анисимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1890

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Баловнева Федосья Анисимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1894

Сын: Баловневъ Иванъ

Мать ребёнка: Баловнева Федосья Анисимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1895

Дочь: Евгенья

Мать ребёнка: Баловнева Федосья Анисимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баловнева Федосья Анисимова

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