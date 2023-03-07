Кашева (Баловнева) Анастасия
Место рождения
Дата рождения16.10.1888
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1888
Отец: Баловневъ Антоний
Бракосочетание
12.11.1906
Муж: Кашевъ Романъ
Рождение ребёнка
01.07.1908
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Кашевъ Романъ
Рождение ребёнка
01.01.1910
Дочь: Кашева Татьяна
Отец ребёнка: Кашевъ Романъ
Рождение ребёнка
15.07.1912
Дочь: Серафима
Отец ребёнка: Кашевъ Романъ
Рождение ребёнка
25.08.1914
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Кашевъ Романъ
Рождение ребёнка
16.10.1918
Сын: Кашевъ Константинъ
Отец ребёнка: Кашевъ Романъ