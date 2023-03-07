Кашева (Баловнева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашева (Баловнева) Анастасия

Кашева (Баловнева) Анастасия

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.10.1888

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1888

Отец: Баловневъ Антоний

Мать: Баловнева Федосья Анисимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.11.1906

Муж: Кашевъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1908

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Кашевъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1910

Дочь: Кашева Татьяна

Отец ребёнка: Кашевъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1912

Дочь: Серафима

Отец ребёнка: Кашевъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1914

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Кашевъ Романъ

Рождение ребёнка
16.10.1918

Сын: Кашевъ Константинъ

Отец ребёнка: Кашевъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close