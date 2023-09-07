Жулидова Домна Фирсовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1858
Дата смерти15.04.1917 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1886
Сын: Жулидов Феоктист Иванович
Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Жулидов Серпион Иванович
Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1895
Дочь: Марьясова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Ефросиния/Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович
Рождение ребёнка
22.07.1902 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович
Рождение ребёнка
30.10.1904 ст.
Сын: Жулидов Спиридон Иванович
Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович
Рождение ребёнка
22.09.1908 ст.
Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович
Рождение ребёнка
08.09.1911 ст.
Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.1917 ст.
от тифа