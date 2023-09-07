Жулидова Домна Фирсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулидова Домна Фирсовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1858

Дата смерти

15.04.1917 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1858 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Сын: Жулидов Иван Иванович

Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1886

Сын: Жулидов Феоктист Иванович

Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Жулидов Серпион Иванович

Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1895

Дочь: Марьясова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Ефросиния/Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.07.1902 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.10.1904 ст.

Сын: Жулидов Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.09.1908 ст.

Сын: Жулидов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.09.1911 ст.

Сын: Жулидов Аким Иванович

Отец ребёнка: Жулидов Иван Илларионович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жулидов Иван Илларионович

Смерть
15.04.1917 ст.
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
от тифа
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