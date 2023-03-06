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Березовский Иван Михайлович
Березовский Иван Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1844
Пол
Мужской
Отец
Березовский Михайло Григорьевич
1822 г.р.
Мать
Маланья Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Березовский Михайло Григорьевич
Мать:
Маланья Ивановна
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